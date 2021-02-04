Газ, вакцина и космос. В Германии назвали цели визита Борреля в Россию
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН объяснил смысл заявления главы дипломатии ЕС о необходимости сотрудничества с Россией.
Евросоюзу необходимо поддерживать диалог с Россией, если он хочет стать глобальным игроком. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом визита в Россию. В частности, он отметил возможность влиять на вопросы, связанные с Сирией, Ливией, Нагорным Карабахом, Белоруссией и Украиной.
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН объяснил смысл заявления Борреля.
«Мы переходим в стадию многополярного мира, и Европейский Союз должен это наконец-то понять. Несмотря на то, что европейские элиты по-прежнему цепляются за Америку, считая, что нужно укреплять трансатлантическое сообщество, несмотря на то, что от идеи сделать Европу более автономной уже отказываются, мир меняется. И нужно действовать по-другому. Европа должна найти в себе силы эмансипироваться от Америки. Поэтому я думаю, высказывание Борреля совершенно правильное. И я думаю, Россия готова с Европой на таких основаниях сотрудничать», - сказал Рар.
По его словам, сейчас в Европе ведется острая дискуссия о возможностях сотрудничества с Россией из-за ситуации на Украине и в особенности после отравления и ареста оппозиционера Алексея Навального.
«История с Крымом уходит в прошлое. Но появляются новые катастрофические раздражители, «пожары». Как случай с Навальным. Он будоражит всю Европу. Большинство европейских элит стоит на позиции, что Европа всегда должна защищать права человека. С точки зрения ЕС, права человека в России нарушаются. И в отношении Навального. Поэтому нужно накладывать санкции, закрывать проект «Северный поток-2», наказывать Россию и выталкивать ее из Европы. Но есть другие люди, которые говорят, что Европа с моральной точки зрения права, но протолкнуть эту мораль с помощью силы она не сможет, как это было возможно первые два десятилетия после падения Берлинской стены. А сейчас из-за Навального прекращать все энергетические проекты с Россией? Не закупать «Спутник V», который нужен европейцам? Отказаться от сотрудничества в космосе? Но тогда на тех же самых основаниях придется отказываться от сотрудничества с Китаем, который силой подавляет демонстрации в Гонконге», - отметил политолог.
Рар считает, что борьба между реалистами и идеологами в Европе будет идти довольно жестко
Боррель прибывает с визитом в Москву сегодня. Визит продлится до 6 февраля. Как ожидается, он проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.
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