Газ, вакцина и космос. В Германии назвали цели визита Борреля в Россию

По его словам, сейчас в Европе ведется острая дискуссия о возможностях сотрудничества с Россией из-за ситуации на Украине и в особенности после отравления и ареста оппозиционера Алексея Навального.

«История с Крымом уходит в прошлое. Но появляются новые катастрофические раздражители, «пожары». Как случай с Навальным. Он будоражит всю Европу. Большинство европейских элит стоит на позиции, что Европа всегда должна защищать права человека. С точки зрения ЕС, права человека в России нарушаются. И в отношении Навального. Поэтому нужно накладывать санкции, закрывать проект «Северный поток-2», наказывать Россию и выталкивать ее из Европы. Но есть другие люди, которые говорят, что Европа с моральной точки зрения права, но протолкнуть эту мораль с помощью силы она не сможет, как это было возможно первые два десятилетия после падения Берлинской стены. А сейчас из-за Навального прекращать все энергетические проекты с Россией? Не закупать «Спутник V», который нужен европейцам? Отказаться от сотрудничества в космосе? Но тогда на тех же самых основаниях придется отказываться от сотрудничества с Китаем, который силой подавляет демонстрации в Гонконге», - отметил политолог.

Рар считает, что борьба между реалистами и идеологами в Европе будет идти довольно жестко

Боррель прибывает с визитом в Москву сегодня. Визит продлится до 6 февраля. Как ожидается, он проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.

