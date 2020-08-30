СМИ: Германия получила запрос России о Навальном

Известно, что российская сторона запросила результаты анализов Навального и его предварительный диагноз.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура обратилась за правовой помощью к Берлину в лечении Навального. Отмечается, что просьба связана с предоставлением «российским органам объяснений, сведений и доказательств озвученных ими предварительных диагнозов, а также документов в отношении медицинских данных и исследований немецких специалистов как в период транспортировки гражданина РФ из России в Германию, так и его нахождения в клинике Charite».

Генпрокуратура России в четверг заявила, что не обнаружила признаков преступления после проверки госпитализации оппозиционера Алексея Навального.



