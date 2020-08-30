СМИ: Германия получила запрос России о Навальном
Минюст Германии подтверждает, что поступил запрос генерального прокурора России об оказании правовой помощи в связи с предполагаемым отравлением российского блогера Алексея Навального, который проходит лечение в немецкой клинике Charite. Об этом сообщает Zeit со ссылкой на Welt am Sonntag.
Welt am Sonntag уточняет, что запрос поступил в Министерство юстиции Германии 27 августа.
Известно, что российская сторона запросила результаты анализов Навального и его предварительный диагноз.
Ранее стало известно, что Генпрокуратура обратилась за правовой помощью к Берлину в лечении Навального. Отмечается, что просьба связана с предоставлением «российским органам объяснений, сведений и доказательств озвученных ими предварительных диагнозов, а также документов в отношении медицинских данных и исследований немецких специалистов как в период транспортировки гражданина РФ из России в Германию, так и его нахождения в клинике Charite».
Генпрокуратура России в четверг заявила, что не обнаружила признаков преступления после проверки госпитализации оппозиционера Алексея Навального.
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