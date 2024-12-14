СМИ: Генпрокуратура РФ проводит проверку в отношении правнучки Хрущева на шпионаж

Российские средства ПВО ночью уничтожили и перехватили 37 украинских дронов над территорией регионов РФ Команда Дональда Трампа провела переговоры с представителями Белого дома и Киева о путях завершения конфликта на Украине Турция подала заявку США на выход из санкционного списка по «Газпромбанку» Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы