СМИ: Генпрокуратура РФ проводит проверку в отношении правнучки Хрущева на шпионаж

Генпрокуратура России проводит проверку в отношении правнучки Никиты Хрущева Нины. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot».

Отмечается, что женщину проверяют на шпионаж.

Согласно информации источника, проверка была инициирована после того, как в прокуратуре Москвы заинтересовались высказываниями Хрущевой, на которые обратили внимание общественники. Известно, что она не раз осуждала СВО и говорила о развале России.

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Последние 33 года Нина Хрущева проживает и работает в США. Она является преподавателем Новой школы в Нью-Йорке.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что представители движения «Ветераны России» хотят наказать Ельцин Центр за выступление правнучки Хрущева.

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ФОТО: официальный сайт Генпрокуратуры РФ
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