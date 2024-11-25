«Ветераны России» хотят наказать Ельцин Центр за выступление внучки Хрущева

«Сегодняшние действия таких лекторов мало чем отличаются от пропаганды фашистов в годы Великой Отечественной войны. Мы не можем позволить враждебным идеям сеять хаос и разрушение в нашем обществе. Тех, кто позволяет таким людям выступать, нужно привлекать к ответственности!» - заявил Резяпов.

Он также отметил, что призывы «внутренних врагов государства» играют на руку внешним противникам страны. «Ветераны России» также обратились к генпрокурору РФ Игорю Краснову, главе Следкома РФ Александру Бастрыкину и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву запретить мероприятие, а Хрущеву проверить на возможное финансирование ВСУ.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в интервью НСН заявил, что попросил у руководства Первого канала «вырезать» из новогоднего концерта певицу Кристину Орбакайте.

