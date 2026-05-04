Путин принял отставку Меликова и назначил врио главы Дагестана

Так, российский лидер постановил принять отставку главы Дагестана по собственному желанию, пишет RT. Решение было принято в связи с заявлением Меликова о досрочном прекращении полномочий.

«Назначить Щукина Федора Вячеславовича временно исполняющим обязанности главы республики... до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Дагестан», - отмечается в указе президента.

Ранее Владимир Путин заявил, что Сергей Меликов «переходит на другую работу». Полномочия главы Дагестана истекали в сентябре.

