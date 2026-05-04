Путин принял отставку Меликова и назначил врио главы Дагестана

Президент Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Сергея Меликова, временно исполняющим обязанности руководителя республики стал Федор Щукин. Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Так, российский лидер постановил принять отставку главы Дагестана по собственному желанию, пишет RT. Решение было принято в связи с заявлением Меликова о досрочном прекращении полномочий.

«Назначить Щукина Федора Вячеславовича временно исполняющим обязанности главы республики... до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Дагестан», - отмечается в указе президента.

Ранее Владимир Путин заявил, что Сергей Меликов «переходит на другую работу». Полномочия главы Дагестана истекали в сентябре.

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
