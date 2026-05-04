СМИ: Главнокомандующим ВКС РФ назначен генерал-полковник Александр Чайко

Генерал-полковник Александр Чайко был назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ. Об этом со ссылкой на близкий к Минобороны источник пишет РБК.

Путин принял отставку Меликова и назначил врио главы Дагестана

Ранее главкомом ВКС РФ был генерал Виктор Афзалов, который был назначен на этот пост в октябре 2023 года после отставки Сергея Суровикина.

Чайко, до нового назначения, руководил российской группировкой войск в Сирии, затем командовал Восточным военным округом.

Ранее бывший командующий группировки «Юг» Александр Санчик назначен замминистра обороны РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Пресс-служба госкорпорации "Ростех"
