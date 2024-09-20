Кассация в Саратове оставила в силе 22-летний приговор Фургалу
Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове оставил в силе 22-летний приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, сообщили РИА Новости.
Защита Фургала просила суд отправить дело на новое рассмотрение, так как по ее мнению на подзащитного оказывалось давление со стороны судьи Геннадия Цоя.
Московский областной суд 15 ноября 2023 года признал приговор Фургалу законным, однако адвокаты обжаловали его в кассации.
Вместе с экс-губернатором осуждены его бывший помощник Андрей Карепов (21 год колонии строгого режима), предприниматель из Хабаровска Андрей Палей (17 лет), а также бывший инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров (9,5 лет).
Фургал обвиняется в организации двух убийств и одного покушения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru