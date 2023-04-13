СМИ: ФРГ разрешит Польше передать Украине советские истребители из запасов ГДР

Берлин разрешит Варшаве отправить Киеву советские истребители МиГ-29, которые Польша получила из запасов бывшей ГДР, сообщила газета Suddeutsche Zeitung.

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Издание приводит слова главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, который заявил, что решение будет принято уже сегодня.

До этого польские власти официально обратились к Берлину для одобрения передачи 12 самолетов МиГ-29 Украине.

Ранее в Польшу прибыли истребители F-22 Raptor, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот
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