СМИ: ФРГ разрешит Польше передать Украине советские истребители из запасов ГДР
13 апреля 202316:43
Берлин разрешит Варшаве отправить Киеву советские истребители МиГ-29, которые Польша получила из запасов бывшей ГДР, сообщила газета Suddeutsche Zeitung.
Издание приводит слова главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, который заявил, что решение будет принято уже сегодня.
До этого польские власти официально обратились к Берлину для одобрения передачи 12 самолетов МиГ-29 Украине.
Ранее в Польшу прибыли истребители F-22 Raptor, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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13 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru