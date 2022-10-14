СМИ: Франция поставит Украине ЗРК «Кроталь» и РЛС GM200 для усиления ее позиций
Франция поставит Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности «Кроталь», а также радиолокационные системы GM200. Об этом сообщила в пятницу газета Figaro со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что Франция после обвинений в недостаточном количестве поставок вооружения Украине также рассматривает поставки реактивных систем залпового огня (LRU), чтобы усилить позиции Украины на линии фронта. Издание подчеркивает, что дальность действия такого типа реактивных систем залпового огня составляет 70 километров.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Дания проводит работу над поставками Украине еще шести гаубиц CAESAR, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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