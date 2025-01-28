СМИ: Фицо назвал угрозу снять санкции с России способом надавить на Зеленского
Глава словацкого правительства Роберт Фицо заявил, что угроза снять с России европейские санкции способна повлиять на позицию украинского лидера Владимира Зеленского касательно транзита газа через Украину. Об этом сообщил портал Teraz.
По словам премьера Словакии, Зеленский понимает язык угроз. Политик отметил, что Зеленский знает, что лишится поддержки Евросоюза, если санкции против России будут прекращены.
Ранее Фицо заявил, что подписание мирного соглашения по Украине было сорвано под давлением западных политиков. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru