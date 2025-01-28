По словам премьера Словакии, Зеленский понимает язык угроз. Политик отметил, что Зеленский знает, что лишится поддержки Евросоюза, если санкции против России будут прекращены.

Ранее Фицо заявил, что подписание мирного соглашения по Украине было сорвано под давлением западных политиков. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

