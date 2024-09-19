СМИ: Финляндия отказалась принимать на лечение беженцев из Газы
Финляндия не отреагировала на просьбу Еврокомиссии принять на лечение тяжелораненых мирных жителей из сектора Газа и сослалась на то, что у нее в приоритете помощь пациентам, эвакуированным с Украины. Об этом сообщил финский общественный вещатель Yle со ссылкой на министерство социальных дел и здравоохранения.
Там отметили, что ресурсы Финляндии ограничены, и страна уже отдала приоритет Украине в вопросах помощи с эвакуацией пациентов. Ведомство подчеркнуло, что Финляндия помогает Газе, принимая участие в международных гуманитарных организациях.
Еврокомиссия ранее направила странам-членам Европейского союза просьбу принять на лечение тысячи нуждающихся в лечении палестинцев.
Ранее сообщалось, что швейцарское правительство стало чаще отказывать украинцам в предоставлении убежища. Согласно данным, только в мае отказ получили 170 человек. Это число больше, чем когда-либо прежде, передает «Радиоточка НСН».
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