СМИ: Швейцария стала чаще отказывать украинцам в предоставлении убежища

Отмечается, что отклоняется все больше заявок на предоставление убежища. Согласно данным, только в мае отказ получили 170 человек. Это число больше, чем когда-либо прежде, указывает портал.

Кроме того, сообщается, что с начала спецоперации на Украине правительство Швейцарии отказало в предоставлении статуса категории S в общей сложности в 2,5 тысячи случаев.

Ранее газета Rzeczpospolita сообщила, что польские предприниматели на фоне сокращения потока мигрантов с Украины выразили опасения, что их предприятия таким образом останутся без рабочей силы. Отмечается, что польское правительство под давлением общественности хочет ужесточить иммиграционную политику еще сильнее, передает «Радиоточка НСН».

