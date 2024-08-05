СМИ: Швейцария стала чаще отказывать украинцам в предоставлении убежища

Швейцарское правительство стало чаще отказывать украинцам в предоставлении убежища, сообщил портал газеты Tages-Anzeiger со ссылкой на госсекретариат Швейцарии по миграции.

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Отмечается, что отклоняется все больше заявок на предоставление убежища. Согласно данным, только в мае отказ получили 170 человек. Это число больше, чем когда-либо прежде, указывает портал.

Кроме того, сообщается, что с начала спецоперации на Украине правительство Швейцарии отказало в предоставлении статуса категории S в общей сложности в 2,5 тысячи случаев.

Ранее газета Rzeczpospolita сообщила, что польские предприниматели на фоне сокращения потока мигрантов с Украины выразили опасения, что их предприятия таким образом останутся без рабочей силы. Отмечается, что польское правительство под давлением общественности хочет ужесточить иммиграционную политику еще сильнее, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:УкраинаШвейцария

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