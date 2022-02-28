СМИ: Финляндия хочет поставлять оружие на Украину

Отмечается, что разногласий по этому вопросу у чиновников нет. При этом решение об экспорте до сих пор не принято, так как это могут сделать только представители Оборонительных сил страны.

27 февраля Финляндия приняла решение о начале поставок на Украину шлемов, бронежилетов и средств первой помощи.