СМИ: Финляндия хочет поставлять оружие на Украину
Правительство Финляндии собирается принять решение о поставках оружия на Украину. Об этом сообщает финская газета Helsingin Sanomat.
Ранее Киев направил в Хельсинки список, в котором было зафиксировано более 100 предметов, которые украинские представители намерены получить.
Отмечается, что разногласий по этому вопросу у чиновников нет. При этом решение об экспорте до сих пор не принято, так как это могут сделать только представители Оборонительных сил страны.
27 февраля Финляндия приняла решение о начале поставок на Украину шлемов, бронежилетов и средств первой помощи.
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