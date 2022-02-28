Politico: Пентагон намерен связаться с Россией по ситуации на Украине
Пентагон намерен установить связь с Россией по ситуации на Украине. Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на оборонное ведомство США.
При этом в Пентагоне подчеркнули, что ответ от Москвы пока не поступал.
Отмечается, что в качестве вероятной модели для канала связи можно использовать линию деконфликтации, которая была установлена ВС России и США в 2015 году в рамках предотвращения столкновений сторон во время сирийского конфликта.
Ранее американский телеканал CNN сообщил, что представители Минобороны США собираются обсудить с Россией возможность создания канала связи для координации полетов над Украиной.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,3 млн+116 тыс. / сут.
Умерли
351 тыс.+769 / сут.
Выздоровели
13,5 млн+138 тыс. / сут.
- «Аэрофлот» отменил рейсы в США, Доминикану, Мексику и на Кубу
- Торги акциями на Мосбирже отменены
- Песков призвал не искать «двойного дна» в приказе Путина о силах сдерживания
- Немецкий клуб «Шальке 04» досрочно расторг контракт с «Газпромом»
- Путин проведет совещание по экономическим вопросам 28 февраля
- Начались переговоры РФ и Украины в Белоруссии
- «Абсурдны». Песков оценил персональные санкции против Путина
- Песков отказался комментировать вероятность столкновения РФ и НАТО
- Банки в России решили не поднимать ставки по уже выданным кредитам и ипотеке
- Сбербанк не меняет условия действующих кредитов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru