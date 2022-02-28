Politico: Пентагон намерен связаться с Россией по ситуации на Украине

Пентагон намерен установить связь с Россией по ситуации на Украине. Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на оборонное ведомство США.

При этом в Пентагоне подчеркнули, что ответ от Москвы пока не поступал.

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Отмечается, что в качестве вероятной модели для канала связи можно использовать линию деконфликтации, которая была установлена ВС России и США в 2015 году в рамках предотвращения столкновений сторон во время сирийского конфликта.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что представители Минобороны США собираются обсудить с Россией возможность создания канала связи для координации полетов над Украиной.

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:СШАУкраинаРоссияМинобороныПентагон
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