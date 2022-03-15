СМИ: Евросоюз запретит экспорт предметов роскоши в Россию
Евросоюз запретит экспорт в Россию предметов роскоши, сообщает ряд СМИ.
Отмечается, что запрет затронет поставки дорогостоящих автомобилей и ювелирных изделий. Евросоюз также введет ограничения на некоторые товары стоимостью более €300 за единицу любому лицу из РФ или для использования на территории страны.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что объединение из-за спецоперации на Украине готовит четвертый пакет мер против России, в который в том числе входит ограничение на экспорт предметов роскоши.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru