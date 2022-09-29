СМИ: Евросоюз захотел лишить российских силовиков без средств подавления беспорядков

Еврокомиссия предложила внести в новый пакет антироссийских санкций запрет на продажу российским правоохранителям средств подавления беспорядков, сообщает Euractiv.

В городах России прошли задержания протестующих против мобилизации

Издание ссылается на проект нового санкционного списка, который предполагает ограничение на закупку российскими силовиками щитов, слезоточивого газа и электрошокеров.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что в список новых ограничений планируется внести запрет для граждан стран Евросоюза входить в состав руководства российских государственных компаний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Александр Вильф
ТЕГИ:ЕвросоюзПротестыСанкции ЕСРоссияСиловики
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