СМИ: Евросоюз захотел лишить российских силовиков без средств подавления беспорядков
Еврокомиссия предложила внести в новый пакет антироссийских санкций запрет на продажу российским правоохранителям средств подавления беспорядков, сообщает Euractiv.
Издание ссылается на проект нового санкционного списка, который предполагает ограничение на закупку российскими силовиками щитов, слезоточивого газа и электрошокеров.
Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что в список новых ограничений планируется внести запрет для граждан стран Евросоюза входить в состав руководства российских государственных компаний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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