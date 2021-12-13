СМИ: Евросоюз ввёл санкции против ЧВК «Вагнер»

По словам собеседника агентства, чёрный список был утверждён без обсуждения, в него попали четыре юридических и восемь физических лиц.

Источник добавил, что также было принято решение по санкциям в отношении Мали за препятствование демократической передачи власти в этой стране.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что причиной ограничений против ЧВК является то, что данная группа якобы вмешивается в иностранные конфликты и «ведёт дестабилизирующую активность», сообщает RT.