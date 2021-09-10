СМИ заметили присутствие «ЧВК Вагнера» в Мали

Nigerian Tribune сообщает о прибытии в Мали оперативников ЧВК из ЮАР и России. Им предстоит сотрудничать в рамках оказания охранных услуг. Из ЮАР прибывают сотрудники компании Dyck Advisory Group (DAG). Россиян представляет «ЧВК Вагнера». Ей уже доводилось работать в Мозамбике, там же, где и DAG. Тогда «ЧВК Вагнера» продемонстрировала высокую эффективность. Однако теперь DAG работает в тех же районах, что и российские подрядчики. Таким образом, у правительства Мали появляется возможность сравнить, какая компания эффективнее обеспечит безопасность республики.

