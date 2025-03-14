СМИ: Евросоюз снимет санкции с главы Минспорта РФ Михаила Дегтярева
Евросоюз намерен исключить из своих санкционных списков министра спорта РФ Михаила Дегтярева. Об этом со ссылкой на дипломатов сообщает Agence France-Presse.
В сообщении говорится, что из санкционных списков также исключат предпринимателя Вячеслава Кантора и экс-главу «Еврохима» Владимира Рашевского, а также сестру Алишера Усманова Гульбахар Исмаилову.
Ранее Венгрия выступила за исключение восьми граждан РФ из санкционного списка Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
По данным СМИ, Будапешт поставил такое условие для того, чтобы Брюссель смог продлить антироссийские санкции против более 2,4 тысячи лиц и организаций.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Актер Виктор Сухоруков перенес операцию на сердце после инфаркта
- Шольц и Макрон обсудят Украину 18 марта
- Жена Ющенко заявила о желании Украины заключить мирный договор с Россией
- Нацполиция Украины опровергла сдачу подозреваемого в убийстве Ганула
- Международная федерация баскетбола продлила отстранение российских спортсменов
- Мошенники обманули пожелавшего заменить счетчик жителя Татарстана на 9,2 млн рублей
- СМИ: Евросоюз снимет санкции с главы Минспорта РФ Михаила Дегтярева
- Чепа пояснил, почему Трамп назвал «великим днем» 2 апреля
- СМИ: Два человека пострадали при падении грузового лифта в Зеленограде
- Песков анонсировал телефонный разговор Путина и Мадуро
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru