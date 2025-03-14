СМИ: Евросоюз снимет санкции с главы Минспорта РФ Михаила Дегтярева

Евросоюз намерен исключить из своих санкционных списков министра спорта РФ Михаила Дегтярева. Об этом со ссылкой на дипломатов сообщает Agence France-Presse.

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В сообщении говорится, что из санкционных списков также исключат предпринимателя Вячеслава Кантора и экс-главу «Еврохима» Владимира Рашевского, а также сестру Алишера Усманова Гульбахар Исмаилову.

Ранее Венгрия выступила за исключение восьми граждан РФ из санкционного списка Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По данным СМИ, Будапешт поставил такое условие для того, чтобы Брюссель смог продлить антироссийские санкции против более 2,4 тысячи лиц и организаций.

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ФОТО: РИА Новости
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