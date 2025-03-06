В ЕС обсудят борьбу с блокированием Венгрией решений по Украине

Евросоюзу (ЕС) становится всё труднее справляться с Венгрией, которая блокирует решения сообщества по помощи Украине. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

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По прибытии на экстренный саммит ЕС в Брюсселе она указала, что в этом должна помочь «новая инициатива по созданию коалиции большинства».

«Чтобы одна страна не могла блокировать всех», - заключила Каллас.

Ранее депутаты Европарламента, представляющие партию «Вольт Европа», призвали европейских лидеров лишить Венгрию права голоса в ЕС, сообщает RT.

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ФОТО: AP / ТАСС
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