СМИ: Евросоюз предлагает ввести санкции против десятков фирм из-за их помощи РФ
Евросоюз планирует в рамках новых санкций против России ввести ограничения в отношении компаний из Китая, Турции и других стран. Об этом сообщает Bloomberg.
Агентство ссылается на проект нового санкционного пакета, в котором речь идёт "о десятках фирм". Санкции связаны с якобы в их помощи России в обходе санкций.
Кроме того, Евросоюз рассматривает введение ограничений на дополнительные технологии и программное обеспечение.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз намерен запретить поставки в РФ игровых консолей PlayStation от Sony и Xbox, так как с их помощью якобы управляют дронами, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru