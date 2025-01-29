СМИ: Евросоюз предлагает ввести санкции против десятков фирм из-за их помощи РФ

Агентство ссылается на проект нового санкционного пакета, в котором речь идёт "о десятках фирм". Санкции связаны с якобы в их помощи России в обходе санкций.

Кроме того, Евросоюз рассматривает введение ограничений на дополнительные технологии и программное обеспечение.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз намерен запретить поставки в РФ игровых консолей PlayStation от Sony и Xbox, так как с их помощью якобы управляют дронами, сообщает RT.

