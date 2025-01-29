СМИ: Новый пакет санкций ЕС не будет включать полный запрет импорта СПГ из РФ

Издание отмечает, что отсутствие СПГ в перечне санкций «разочарует антироссийских ястребов», при том, что в прошлом месяце 10 государств Евросоюза, включая Финляндию, Польшу и страны Балтии, призвали Еврокомиссию запретить импорт российского газа и СПГ как можно скорее.

Также, в 16-м пакете санкций ЕС пропишут квоты на алюминий из России. Ограничения коснутся 15 банков, которые отключат от SWIFT.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио приветствовал решение Европейского союза продлить санкции против России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



