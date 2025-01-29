СМИ: Новый пакет санкций ЕС не будет включать полный запрет импорта СПГ из РФ

Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза не будет включать полный запрет импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России, сообщило Politico.

По данным издания, разгружать российский СПГ запретят на терминалах, которые не подключены к газовой системе ЕС, что не скажется на общем объёме импорта энергоносителей из России. Однако полностью поставки СПГ запрещать не планируют.

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Издание отмечает, что отсутствие СПГ в перечне санкций «разочарует антироссийских ястребов», при том, что в прошлом месяце 10 государств Евросоюза, включая Финляндию, Польшу и страны Балтии, призвали Еврокомиссию запретить импорт российского газа и СПГ как можно скорее.

Также, в 16-м пакете санкций ЕС пропишут квоты на алюминий из России. Ограничения коснутся 15 банков, которые отключат от SWIFT.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио приветствовал решение Европейского союза продлить санкции против России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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