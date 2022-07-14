СМИ: Евросоюз обсуждает снятие санкций с некоторых россиян

Собеседники агентства утверждают, что около 10 человек обратились напрямую к ЕС, ещё около 30 физлиц - в суд.

Источники отметили, что юридическая служба Евросовета проинформировала постпредов ЕС, что в некоторых случаях ограничения были введены «на слабых основаниях».

В ходе дискуссий о возможной отмене санкций ряд постпредов призвали «не принимать поспешных решений».

Ранее источники Bloomberg заявили, что в рамках седьмого пакета санкций ЕС намерен ввести ограничения против ещё 50 физических и юридических лиц из России.

