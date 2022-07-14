СМИ: Евросоюз обсуждает снятие санкций с некоторых россиян
Европейский союз ведёт переговоры о снятии санкций с некоторых граждан РФ, введённых из-за спецоперации российской армии на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Собеседники агентства утверждают, что около 10 человек обратились напрямую к ЕС, ещё около 30 физлиц - в суд.
Источники отметили, что юридическая служба Евросовета проинформировала постпредов ЕС, что в некоторых случаях ограничения были введены «на слабых основаниях».
В ходе дискуссий о возможной отмене санкций ряд постпредов призвали «не принимать поспешных решений».
Ранее источники Bloomberg заявили, что в рамках седьмого пакета санкций ЕС намерен ввести ограничения против ещё 50 физических и юридических лиц из России.
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