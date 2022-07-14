СМИ: Евросоюз обсуждает снятие санкций с некоторых россиян

Европейский союз ведёт переговоры о снятии санкций с некоторых граждан РФ, введённых из-за спецоперации российской армии на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Алишер Усманов намерен опротестовать в суде включение его в санкционные списки

Собеседники агентства утверждают, что около 10 человек обратились напрямую к ЕС, ещё около 30 физлиц - в суд.

Источники отметили, что юридическая служба Евросовета проинформировала постпредов ЕС, что в некоторых случаях ограничения были введены «на слабых основаниях».

В ходе дискуссий о возможной отмене санкций ряд постпредов призвали «не принимать поспешных решений».

Ранее источники Bloomberg заявили, что в рамках седьмого пакета санкций ЕС намерен ввести ограничения против ещё 50 физических и юридических лиц из России.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСанкции Против РоссииСанкции ЕСЕвросоюз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры