СМИ: Евросоюз намерен запретить частные перелеты и чартеры в интересах россиян

Как говорится в публикации, речь идёт, например, о перелётах, «которые российские юрлица заказывают в курортные зоны».

«Запрет затронет любые перелёты, для которых российское юридическое или физическое лицо правомочно определить место взлёта и посадки», - уточняется в документе.

Ранее Евросоюз объявил о продлении санкций, которые были введены в 2014 году в связи с воссоединением Крыма с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

