СМИ: Евросоюз намерен запретить частные перелеты и чартеры в интересах россиян
Запрет на любые частные и чартерные авиаперелёты в интересах российских граждан или компаний планируется включить в 14-й пакет санкций Евросоюза. Об этом сообщает портал EUobserver.
Как говорится в публикации, речь идёт, например, о перелётах, «которые российские юрлица заказывают в курортные зоны».
«Запрет затронет любые перелёты, для которых российское юридическое или физическое лицо правомочно определить место взлёта и посадки», - уточняется в документе.
Ранее Евросоюз объявил о продлении санкций, которые были введены в 2014 году в связи с воссоединением Крыма с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru