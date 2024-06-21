СМИ: Евросоюз намерен запретить частные перелеты и чартеры в интересах россиян

Запрет на любые частные и чартерные авиаперелёты в интересах российских граждан или компаний планируется включить в 14-й пакет санкций Евросоюза. Об этом сообщает портал EUobserver.

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Как говорится в публикации, речь идёт, например, о перелётах, «которые российские юрлица заказывают в курортные зоны».

«Запрет затронет любые перелёты, для которых российское юридическое или физическое лицо правомочно определить место взлёта и посадки», - уточняется в документе.

Ранее Евросоюз объявил о продлении санкций, которые были введены в 2014 году в связи с воссоединением Крыма с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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