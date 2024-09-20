СМИ: Евросоюз намерен на три года продлить заморозку активов Центробанка РФ
Евросоюз рассчитывает увеличить срок заморозки активов Центробанка РФ. Как пишет Financial Times, об этом в Брюсселе заявил представитель ЕС.
По его словам, с января 2025 года планируется продлить заморозку не на шесть месяцев, а сразу на три года.
«Глава дипломатии предлагает оставить шестимесячный срок продления всех санкций, но продлить заморозку активов Центробанка РФ на 36 месяцев вместо полугода», - отметил дипломат.
Ранее Евросоюз представил странам-членам два варианта продления заморозки активов российского Центробанка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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