СМИ: Евросоюз намерен на три года продлить заморозку активов Центробанка РФ

По его словам, с января 2025 года планируется продлить заморозку не на шесть месяцев, а сразу на три года.

«Глава дипломатии предлагает оставить шестимесячный срок продления всех санкций, но продлить заморозку активов Центробанка РФ на 36 месяцев вместо полугода», - отметил дипломат.

Ранее Евросоюз представил странам-членам два варианта продления заморозки активов российского Центробанка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

