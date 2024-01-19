СМИ: Евросоюз начал обсуждение 13-го пакета санкций против России

Евросоюз приступил к обсуждению нового, 13-го пакета антироссийских санкций, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, одобрить новые ограничения, включающие усиление торговых ограничений, планируется к 24 февраля.

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ФОТО: РИА Новости
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