СМИ: Европа хочет разместить на Украине более 25 тысяч военных

Собеседники издания утверждают, что численность «сил сдерживания» составит 25-30 тысяч военных, при этом они не будут находиться на линии соприкосновения.

«Но они будут готовы, чтобы стать демонстрацией силы», - говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что Королевство не исключает отправку миротворцев на Украину при необходимости, сообщает RT.

