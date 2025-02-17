СМИ: Европа хочет разместить на Украине более 25 тысяч военных

Страны Европы обсуждают вариант размещения на территории Украины военного контингента из нескольких бригад. Об этом со ссылкой на двух неназванных чиновников сообщает газета Washington Post.

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Собеседники издания утверждают, что численность «сил сдерживания» составит 25-30 тысяч военных, при этом они не будут находиться на линии соприкосновения.

«Но они будут готовы, чтобы стать демонстрацией силы», - говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что Королевство не исключает отправку миротворцев на Украину при необходимости, сообщает RT.

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