Туск: Польша не направит военных на Украину, но поддержит тех, кто это сделает

По его словам, Польша поддержит страны, которые отправят военных на Украину. Об этом Туск заявил перед вылетом в Париж на экстренный саммит по Украине.

В свою очередь председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне сказал в интервью Bloomberg, что в НАТО допустили вывод войск США из Европы.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что британские войска на Украину никто не допустит, напоминает RT.

