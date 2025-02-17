Туск: Польша не направит военных на Украину, но поддержит тех, кто это сделает
Польша не собирается отправлять войска на Украину в рамках потенциальной миротворческой миссии, этот вопрос закрыт, заявил польский премьер-министр Дональд Туск.
По его словам, Польша поддержит страны, которые отправят военных на Украину. Об этом Туск заявил перед вылетом в Париж на экстренный саммит по Украине.
В свою очередь председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне сказал в интервью Bloomberg, что в НАТО допустили вывод войск США из Европы.
Ранее военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что британские войска на Украину никто не допустит, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru