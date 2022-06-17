СМИ: ЕК выдвинет Украине и Молдавии условия по их заявкам на членство в ЕС

Еврокомиссия намерена выдвинуть условия Молдавии и Украине касаемо принципа верховенства права, правосудия и борьбы с коррупцией для подачи заявки на членство в Евросоюзе. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Президент Молдавии: диалог с Россией сведен к минимуму

По данным агентства, Еврокомиссия также планирует рекомендовать предоставление статуса кандидата на членство в ЕС Грузии после того, как ряд предварительных условий будет выполнен.

Ранее сообщалось, что шансы Украины на вступление в ЕС станет темой для обсуждения на следующей неделе на заседании Европейского совета. Нидерланды, Дания и Швеция сдержанно отнеслись к этой перспективе.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕврокомиссияЕвросоюзУкраинаМолдавия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры