СМИ: ЕК выдвинет Украине и Молдавии условия по их заявкам на членство в ЕС
Еврокомиссия намерена выдвинуть условия Молдавии и Украине касаемо принципа верховенства права, правосудия и борьбы с коррупцией для подачи заявки на членство в Евросоюзе. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, Еврокомиссия также планирует рекомендовать предоставление статуса кандидата на членство в ЕС Грузии после того, как ряд предварительных условий будет выполнен.
Ранее сообщалось, что шансы Украины на вступление в ЕС станет темой для обсуждения на следующей неделе на заседании Европейского совета. Нидерланды, Дания и Швеция сдержанно отнеслись к этой перспективе.
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