СМИ: Еврокомиссия готовит новые санкции против России

Предполагается с помощью этих мер полностью преодолеть топливную зависимость стран ЕС от России, также это позволит больше закупать сжиженного природного газа у США. Разработкой новых санкций уже занялись в Еврокомиссии, а также в правительстве Польши. Эта страна станет председателем Совета ЕС с 1 января.

«Польша намерена начать новый крестовый поход против российского газа и атомных технологий», — говорится в публикации.

Ранее Словакия пообещала блокировать «атомные» санкции против России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

