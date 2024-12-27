СМИ: Еврокомиссия готовит новые санкции против России
Новые антироссийские ограничения Европейского Союза затронут газовую промышленность и сферу ядерных технологий, сообщает газета Politico.
Предполагается с помощью этих мер полностью преодолеть топливную зависимость стран ЕС от России, также это позволит больше закупать сжиженного природного газа у США. Разработкой новых санкций уже занялись в Еврокомиссии, а также в правительстве Польши. Эта страна станет председателем Совета ЕС с 1 января.
«Польша намерена начать новый крестовый поход против российского газа и атомных технологий», — говорится в публикации.
Ранее Словакия пообещала блокировать «атомные» санкции против России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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