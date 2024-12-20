СМИ: Орбан примет решение о санкциях против РФ после инаугурации Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после инаугурации президента США Дональда Трампа может наложить вето на продление санкций в отношении России. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.

Ранее Евросоюз принял ввел 15 пакетов антироссийских ограничений, которые следует продлевать каждые полгода. Следующая такая процедура намечена на конец января. При этом инаугурация Трампа запланирована на 20 января.

Bloomberg отмечает, что продление рестрикций до сих пор было «рутинной процедурой».

«Но для продления нужна единогласная поддержка 27 стран-членов, что позволяет Орбану наложить вето», — отмечает Bloomberg.

Как сообщает агентство, венгерский премьер объявил европейским лидерам, что дождется инаугурации американского политика. Затем Орбан решит, стоит ли продлевать санкции, пишет Ura.ru.

