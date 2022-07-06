СМИ: ещё шесть британских министров ушли в отставку
Шесть членов британского правительства подали в отставку и призвали оставить свой пост премьер-министра Бориса Джонсона, пишет The Guardian.
По данным издания, об уходе заявили министр жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Великобритании Майкл Гоув, министр финансовых услуг Джон Глен, министр по делам школ Робин Уолкер, министр по делам детей и семьи Уилл Куинс.
Кроме того, свои посты оставили министр юстиции Виктория Аткинс, министр по агроинновациям и адаптации к изменению климата Джо Черчилль, а также министр охраны Рэйчел Маклин.
В общей сложности об увольнении заявил уже 31 сотрудник британского правительства. Причиной стал скандал с назначением экс-замглавы МИД Кристофера Пинчера, обвиняемого в сексуальных домогательствах. При этом Джонсон знал, что он не был оправдан, но всё же утвердил его назначение.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 150 / сут.
Умерли
381 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 437 / сут.
- Зеленский заявил, что уже не надеется получить от Запада самолёты
- СМИ: ещё шесть британских министров ушли в отставку
- Бард Леонид Сергеев умер в возрасте 69 лет
- Россия и ЛНР подпишут соглашение о взаимном признании образования
- Объем инвестиций в развитие ТиНАО достигнет 6 трлн рублей уже к 2030 году
- София заблокировала почти $900 тысяч на счетах российского посольства
- Германия начала обучать украинских военных обращению с РСЗО Mars 2
- Бывшего топ-менеджера «Аэрофлота» Александрова признали виновным в хищении
- Цена нефти Brent опустилась ниже $99 впервые с 19 апреля
- СМИ: хоккеистов Капризова и Карнаухова подозревают в покупке военных билетов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru