СМИ: ещё шесть британских министров ушли в отставку

По данным издания, об уходе заявили министр жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Великобритании Майкл Гоув, министр финансовых услуг Джон Глен, министр по делам школ Робин Уолкер, министр по делам детей и семьи Уилл Куинс.

Кроме того, свои посты оставили министр юстиции Виктория Аткинс, министр по агроинновациям и адаптации к изменению климата Джо Черчилль, а также министр охраны Рэйчел Маклин.

В общей сложности об увольнении заявил уже 31 сотрудник британского правительства. Причиной стал скандал с назначением экс-замглавы МИД Кристофера Пинчера, обвиняемого в сексуальных домогательствах. При этом Джонсон знал, что он не был оправдан, но всё же утвердил его назначение.

