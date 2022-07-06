СМИ: ещё шесть британских министров ушли в отставку

Шесть членов британского правительства подали в отставку и призвали оставить свой пост премьер-министра Бориса Джонсона, пишет The Guardian.

Сам не уйдет: Борису Джонсону отвели еще полгода премьерства

По данным издания, об уходе заявили министр жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Великобритании Майкл Гоув, министр финансовых услуг Джон Глен, министр по делам школ Робин Уолкер, министр по делам детей и семьи Уилл Куинс.

Кроме того, свои посты оставили министр юстиции Виктория Аткинс, министр по агроинновациям и адаптации к изменению климата Джо Черчилль, а также министр охраны Рэйчел Маклин.

В общей сложности об увольнении заявил уже 31 сотрудник британского правительства. Причиной стал скандал с назначением экс-замглавы МИД Кристофера Пинчера, обвиняемого в сексуальных домогательствах. При этом Джонсон знал, что он не был оправдан, но всё же утвердил его назначение.

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ФОТО: flickr.com // Inessa2811
ТЕГИ:Борис ДжонсонВеликобританияПравительствоОтставкаУвольнение
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