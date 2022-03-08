СМИ: ЕС запретит экспорт морских технологий в Россию

Еврокомиссия подготовила новый пакет санкций в отношении России из-за ситуации вокруг Украины, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

В британском МИД назвали дату ввода новых санкций против России

Собеседники агентства утверждают, что планируется запретить экспорт морских технологий из РФ в Европу, а также расширить ограничения в отношении российских олигархов и членов парламента.

Источники Reuters добавили, что новые санкции предусматривают также отключение от системы SWIFT трёх белорусских банков, пишет Газета.ру.

Ранее администрация США ввела санкции в отношении семи российских юридических лиц «за распространение дезинформации», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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