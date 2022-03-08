СМИ: ЕС запретит экспорт морских технологий в Россию

Собеседники агентства утверждают, что планируется запретить экспорт морских технологий из РФ в Европу, а также расширить ограничения в отношении российских олигархов и членов парламента.

Источники Reuters добавили, что новые санкции предусматривают также отключение от системы SWIFT трёх белорусских банков, пишет Газета.ру.

Ранее администрация США ввела санкции в отношении семи российских юридических лиц «за распространение дезинформации», сообщает RT.