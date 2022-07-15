СМИ: Евросоюз выделит Украине 1 миллиард вместо 9 млрд
Власти ЕС собрали миллиард евро, вместо обещанных девяти для помощи Украине, сообщает агентство Bloomberg.
«Крупная помощь Киеву, которую Брюссель обещал в мае, похоже, отодвигается на второй план, потому что Евросоюз сталкивается с перспективой серьезных экономических проблем», — говорится в публикации.
Агентство напоминает, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала выделить Украине девять миллиардов евро в качестве экстренных кредитов.
Как отмечается, правительства европейских государств выражают беспокойство по поводу неопределенности с поставками энергоносителей, стоимость которых из-за продолжающегося кризиса на Украине остаётся высокой. Кроме того, руководство ряда стран опасается недовольства населения, которое уже устало от бесконечной поддержки властями ЕС Киева.
Ранее СМИ сообщали, что Германия блокирует пакет помощи ЕС для Украины в объеме 9 млрд евро.
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