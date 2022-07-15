СМИ: Евросоюз выделит Украине 1 миллиард вместо 9 млрд

Власти ЕС собрали миллиард евро, вместо обещанных девяти для помощи Украине, сообщает агентство Bloomberg.

«Крупная помощь Киеву, которую Брюссель обещал в мае, похоже, отодвигается на второй план, потому что Евросоюз сталкивается с перспективой серьезных экономических проблем», — говорится в публикации.

Агентство напоминает, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала выделить Украине девять миллиардов евро в качестве экстренных кредитов.