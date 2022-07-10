СМИ: Германия блокирует пакет помощи ЕС для Украины в объеме 9 млрд евро

Хотя решение о новом транше Киеву было принято на саммите Евросоюза в конце июня, глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер не одобрил планы ЕК оказать поддержку Украине за счет общего европейского долга по аналогии с финансированием Киева в период COVID-19.

В настоящее время Берлин согласовал только первый транш в объеме 1 млрд евро. Он поступит на Украину до конца июля.

В публикации также говорится, что Украина может объявить дефолт в сентябре, когда наступит срок погашения внешней задолженности.

Аналитики считают, что европейцы начинают осознавать – Украина может не вернуть деньги, которые Запад одалживает на ее содержание.

Ранее Конгресс США одобрил выделение Украине помощи на $40 млрд.

