СМИ: Германия блокирует пакет помощи ЕС для Украины в объеме 9 млрд евро
Берлин затягивает выделение пакета помощи Украине в размере 9 млрд евро. Об этом сообщает издание Corriere della Sera со ссылкой на источники в Брюсселе и Киеве.
Хотя решение о новом транше Киеву было принято на саммите Евросоюза в конце июня, глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер не одобрил планы ЕК оказать поддержку Украине за счет общего европейского долга по аналогии с финансированием Киева в период COVID-19.
В настоящее время Берлин согласовал только первый транш в объеме 1 млрд евро. Он поступит на Украину до конца июля.
В публикации также говорится, что Украина может объявить дефолт в сентябре, когда наступит срок погашения внешней задолженности.
Аналитики считают, что европейцы начинают осознавать – Украина может не вернуть деньги, которые Запад одалживает на ее содержание.
Ранее Конгресс США одобрил выделение Украине помощи на $40 млрд.
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