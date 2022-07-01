В России перевели в рубли экспортные пошлины на зерно, подсолнечное масло и шрот
Правительство РФ своим постановлением перевело в рубли расчет экспортных пошлин на зерно, подсолнечное масло и шрот, которые вывозятся из страны, передает ТАСС.
При этом по растительному маслу пошлины продлены ещё на год — до 31 августа 2023 года.
Для расчета рублевых пошлин правительство ввело понятие «среднеарифметический курс доллара США», который определяется на основе данных Банка России.
Как пояснили в Министерстве сельского хозяйства РФ, перевод в рубли вывозных пошлин снизит колебания валютных курсов, а также позволит поддержать экспорт российской сельскохозяйственной продукции, а кроме того, стабилизирует ситуацию на внутреннем рынке страны.
Ранее глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН заявил, что в России пошлины на вывоз зерна необходимо отменить, ограничивать экспорт можно иначе - не обдирая при этом фермеров.
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