В России перевели в рубли экспортные пошлины на зерно, подсолнечное масло и шрот

Правительство РФ своим постановлением перевело в рубли расчет экспортных пошлин на зерно, подсолнечное масло и шрот, которые вывозятся из страны, передает ТАСС.

При этом по растительному маслу пошлины продлены ещё на год — до 31 августа 2023 года.

Для расчета рублевых пошлин правительство ввело понятие «среднеарифметический курс доллара США», который определяется на основе данных Банка России.