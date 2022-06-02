МВФ: Цены на продовольствие в 2023 году продолжат расти

Международный валютный фонд опубликовал прогноз, согласно которому продовольствие в 2023 году продолжит дорожать, передаёт ТАСС.

Аналитики МВФ полагают, что на рост цен на продукты повлияло много факторов, среди которых прерывание глобальных цепочек поставок, разбалансировка климата, которая привела к засухе в одних странах, а также пожарам и наводнениям в других и т.п.

Отдельно эксперты выделяют ситуацию на Украине, которая привела к росту цен на энергоносители, зерно, растительное масло и удобрения.