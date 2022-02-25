СМИ: ЕС согласовал санкции против Путина и Лаврова
Евросоюз согласовал санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом сообщает немецкий телеканал n-tv со ссылкой на источники в ЕС.
Согласно информации источника, речь идет о заморозке активов. По его словам, официально решение о принятии санкций будет озвучено в течение 25 февраля.
«ЕС на это уже согласился», — подчеркнули на n-tv.
Ранее Министр финансов Германии Кристиан Линднер на внеочередном саммите глав МИД ЕС в Париже поддержал введение персональных санкций против Путина и Лаврова.
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