СМИ: ЕС согласовал санкции против Путина и Лаврова

Согласно информации источника, речь идет о заморозке активов. По его словам, официально решение о принятии санкций будет озвучено в течение 25 февраля.

«ЕС на это уже согласился», — подчеркнули на n-tv.

Ранее Министр финансов Германии Кристиан Линднер на внеочередном саммите глав МИД ЕС в Париже поддержал введение персональных санкций против Путина и Лаврова.

