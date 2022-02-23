Евросоюз официально принял антироссийские санкции за признание суверенитета ДНР и ЛНР

Европейский союз завершил процедуру утверждения антироссийских санкций за признание суверенитета ДНР и ЛНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство Франции, которая председательствует в ЕС.

Главы МИД стран Евросоюза примут во вторник «экстренные санкции» против России

Завершение процедуры принятия нового пакета рестрикций говорит о том, что все страны Евросоюза поставили свои подписи.

Отмечается, что соответствующие юридические акты будут опубликованы до конца дня 23 февраля.

Приятые ЕС санкции затронут банковский сектор России, а также депутатов Госдумы, которые проголосовали за признание суверенитета ЛНР и ДНР.

Евросоюз призвал Россию пересмотреть свое решение по республикам Донбасса и пообещал новые санкции.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзСанкции Против России
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