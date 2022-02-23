Евросоюз официально принял антироссийские санкции за признание суверенитета ДНР и ЛНР

Завершение процедуры принятия нового пакета рестрикций говорит о том, что все страны Евросоюза поставили свои подписи.

Отмечается, что соответствующие юридические акты будут опубликованы до конца дня 23 февраля.

Приятые ЕС санкции затронут банковский сектор России, а также депутатов Госдумы, которые проголосовали за признание суверенитета ЛНР и ДНР.

Евросоюз призвал Россию пересмотреть свое решение по республикам Донбасса и пообещал новые санкции.

