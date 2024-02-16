СМИ: ЕС рассматривает возможность введения санкций против КНДР

Евросоюз рассматривает возможность о введении санкций против КНДР якобы из-за военных поставок России. Об этом заявил неназванный высокопоставленный представитель Евросоюза, сообщает ТАСС.

Кирби уличил РФ в использовании ракет КНДР для ударов по Украине

По его словам, введение ограничений – это одна из возможностей справиться с этой ситуацией.

В России неоднократно опровергали поставки военных товаров из КНДР. Российский постпред при ООН Василий Небензя называл ложной информацию о поставках в РФ ракет из КНДР.

Ранее министр обороны Южной Кореи заявил о возможной поставке новых ракет КНДР в Россию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСанкции ЕСКНДРЕвросоюз

Горячие новости

Все новости

партнеры