СМИ: ЕС рассматривает возможность введения санкций против КНДР

По его словам, введение ограничений – это одна из возможностей справиться с этой ситуацией.

В России неоднократно опровергали поставки военных товаров из КНДР. Российский постпред при ООН Василий Небензя называл ложной информацию о поставках в РФ ракет из КНДР.

Ранее министр обороны Южной Кореи заявил о возможной поставке новых ракет КНДР в Россию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

