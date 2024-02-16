СМИ: ЕС рассматривает возможность введения санкций против КНДР
Евросоюз рассматривает возможность о введении санкций против КНДР якобы из-за военных поставок России. Об этом заявил неназванный высокопоставленный представитель Евросоюза, сообщает ТАСС.
По его словам, введение ограничений – это одна из возможностей справиться с этой ситуацией.
В России неоднократно опровергали поставки военных товаров из КНДР. Российский постпред при ООН Василий Небензя называл ложной информацию о поставках в РФ ракет из КНДР.
Ранее министр обороны Южной Кореи заявил о возможной поставке новых ракет КНДР в Россию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: ЕС рассматривает возможность введения санкций против КНДР
- Врач Голощапов-Аксенов предупредил об опасностях атеросклероза сосудов
- Киберэксперт назвал сумму, которую мошенники украли у россиян на 14 февраля
- Росгвардия задержала россиянина за двойное убийство тридцатилетней давности
- Индия возобновила закупки российской нефти марки Sokol за дирхамы
- Почти треть россиян съезжаются через полгода после знакомства
- Германия решила участвовать в операции ЕС в Красном море
- Евросоюз запустит операцию Aspides в Красном море 19 февраля
- Пьяный дебошир в Москве сломал нос полицейскому после задержания в ресторане
- Биограф Зеленского заявил истощении у президента Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru