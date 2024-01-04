Кирби уличил РФ в использовании ракет КНДР для ударов по Украине
США считают, что Россия использует полученные от Северной Кореи ракеты для ударов по объектам на Украине, сказал представитель Белого дома Джон Кирби.
По его словам, у США есть данные, что КНДР недавно поставила РФ баллистические ракеты. Кирби заявил, что Россия использовала эти ракеты 20 декабря и 2 января. Доказательств своим утверждениям он не привел.
Представитель американской администрации пообещал, что США поставят в Совбезе ООН вопрос об «оружейной сделке» Москвы и Пхеньяна.
Вооруженные силы России 2 января нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. По данным Минобороны РФ, на заводах производили ракеты и беспилотники, отмечает «Радиоточка НСН».
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