Кирби уличил РФ в использовании ракет КНДР для ударов по Украине

США считают, что Россия использует полученные от Северной Кореи ракеты для ударов по объектам на Украине, сказал представитель Белого дома Джон Кирби.

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По его словам, у США есть данные, что КНДР недавно поставила РФ баллистические ракеты. Кирби заявил, что Россия использовала эти ракеты 20 декабря и 2 января. Доказательств своим утверждениям он не привел.

Представитель американской администрации пообещал, что США поставят в Совбезе ООН вопрос об «оружейной сделке» Москвы и Пхеньяна.

Вооруженные силы России 2 января нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. По данным Минобороны РФ, на заводах производили ракеты и беспилотники, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Джон Кирби, официальный представитель Госдепартамента. Фото с сайта defence.ru.
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