СМИ: ЕС предложил два варианта заморозки активов России из-за опасений США

Европейский Союз представил странам-членам два варианта продления заморозки активов российского Центробанка. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа.

Это сделано, чтобы развеять опасения США относительно юридических и финансовых вопросов, связанных с предоставлением Украине кредита в размере $50 млрд, который предполагается погашать за счет доходов от замороженных активов.

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Первый вариант предполагает бессрочную заморозку активов с периодическим пересмотром условий. Второй вариант включает продление санкций на срок в 18, 24 или 36 месяцев, в отличие от текущего полугодового интервала.

Евросоюз, США и страны G7 разработали план предоставления Украине $50 млрд кредитов до конца 2024 года, финансируемых из прибыли от замороженных активов российского Центробанка. Соглашение было достигнуто на саммите G7 в июне, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
ТЕГИ:ЦентробанкРоссияСанкции

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