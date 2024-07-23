СМИ: ЕС предложил два варианта заморозки активов России из-за опасений США
Европейский Союз представил странам-членам два варианта продления заморозки активов российского Центробанка. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа.
Это сделано, чтобы развеять опасения США относительно юридических и финансовых вопросов, связанных с предоставлением Украине кредита в размере $50 млрд, который предполагается погашать за счет доходов от замороженных активов.
Первый вариант предполагает бессрочную заморозку активов с периодическим пересмотром условий. Второй вариант включает продление санкций на срок в 18, 24 или 36 месяцев, в отличие от текущего полугодового интервала.
Евросоюз, США и страны G7 разработали план предоставления Украине $50 млрд кредитов до конца 2024 года, финансируемых из прибыли от замороженных активов российского Центробанка. Соглашение было достигнуто на саммите G7 в июне, передает «Радиоточка НСН».
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