Минфин США обязал держателей российских активов отчитаться об их наличии

Министерство финансов США объявило, что владельцы российских активов за границей обязаны сообщить о них Вашингтону, следует из сообщения ведомства.

В нем указано, что финансовые учреждения, имеющие информацию о российских суверенных активах, должны уведомить Управление по иностранным активам в течение десяти дней после их выявления или не позднее 2 августа 2024 года.

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Уведомление можно будет подать через специальную форму, в которой нужно указать страну, лица, обладающие активами, их общую стоимость и другие детали.

Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в начале августа Украине будет предоставлен первый транш в размере €1,4 млрд, полученный от замороженных российских активов. По его словам, страны ЕС намерены направить эти средства на закупку ключевого вооружения для Киева, включая системы ПВО и артиллерийские боеприпасы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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