Минфин США обязал держателей российских активов отчитаться об их наличии

Уведомление можно будет подать через специальную форму, в которой нужно указать страну, лица, обладающие активами, их общую стоимость и другие детали.

Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в начале августа Украине будет предоставлен первый транш в размере €1,4 млрд, полученный от замороженных российских активов. По его словам, страны ЕС намерены направить эти средства на закупку ключевого вооружения для Киева, включая системы ПВО и артиллерийские боеприпасы, передает «Радиоточка НСН».

