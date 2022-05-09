Греция призвала к жестким антироссийским санкциям

При этом, по его словам, необходимы «открытые каналы связи» с РФ. Глава правительства Греции считает, что Украине необходимо предоставить вооружение. Мицотакис также обвинил Москву в росте цен на электроэнергию в стране в четыре раза.

Ранее министр обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что обороноспособность самой Греции не должна быть ослаблена из-за отправки за рубеж большего количества оружия.

