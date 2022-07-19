СМИ: ЕС ослабит санкции против нескольких банков РФ для торговли продовольствием

Евросоюз планирует разморозить некоторые активы российских банков, с целью не допустить проблем с поставками продовольствия, сообщает Reuters со ссылкой на проект документа ЕС.

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По информации агентства, речь идёт о ВТБ, «Совкомбанке», ВЭБ.РФ «Открытие», Промсвязьбанке, банке «Россия» и Новикомбанке, а также Сбербанка.

Согласно документу, решение о разморозке будет принято только после того, как будет установлено, что эти активы «необходимы для закупки, импорта или транспортировки пищевой продукции, в том числе пшеницы».

Также источники Reuters утверждают, в Евросоюз планирует облегчить экспорт продуктов из российских портов.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что постоянные представители стран Евросоюза начали работу по финальному оформлению новых антироссийских санкций, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ПродуктыБанкиСанкции ЕССанкции Против РоссииЕвросоюз
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