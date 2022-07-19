Генсек ООН призвал вернуть продовольствие из России на мировые рынки

Многие страны мира могут избежать голода, если на рынки вернется российское и украинское продовольствие, сообщил генсек ООН Антониу Гутерреш в своем видеообращении.

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По его словам, человечество может столкнуться с голодом во многих регионах уже в текущем году, а в предстоящем ситуация грозит стать еще хуже. Этого можно избежать, если действовать сообща и выработать «смелые и скоординированные политические меры».

«Это означает немедленную реинтеграцию производства продуктов питания Украины, а также продуктов питания и удобрений России в мировые рынки и сохранение открытой международной торговли».

Ранее официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик заявил, что Антониу Гутерреш всегда высказывался за достижение пакетной договоренности по обеспечению с одной стороны экспорта зерна с Украины, а с другой – из России.

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ФОТО: РИА Новости
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