СМИ: ЕС не планирует вводить полный запрет на импорт российского СПГ
Еврокомиссия передала на рассмотрение странам Евросоюза проект 14-го пакета антироссийских санкций. Об этом со ссылкой на источники сообщает радиостанция Polskie Radio.
Отмечается, что предлагаемые ограничения в основном меры коснутся импорта сжиженного природного газа (СПГ) из РФ, однако вводить полный запрет не планируется.
В частности, в Брюсселе предлагают санкции в отношении проектов «Арктик СПГ-2» и «Мурманский СПГ», а также против судов, перевозящих российскую нефть.
Кроме того, в 14-м пакете антироссийских санкций предлагается запретить в ЕС деятельность транспортных компаний, если они более чем на 25% принадлежат гражданам РФ.
Ранее США расширили список санкций, связанных с Россией. Помимо прочего, ограничения были введены против авиакомпании «Победа», завода «Урал» и 16 судов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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