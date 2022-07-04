СМИ: ЕС нанес тяжелый удар по Польше отказом в средствах из «ковидного» фонда

Отказ Европейского союза принять изменения в польском законодательстве, призванные снять противоречия между ЕС и Польшей по вопросу судебной системы, стал неожиданным и «тяжелым» ударом для Варшавы. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.

Польша сворачивает программы помощи беженцам из Украины

Отмечается, что вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова в ответ на запрос депутата Европарламента назвала принятый Польшей закон «несоответствующим» позиции ЕС. В результате государству придется снова пересмотреть положения собственного законодательства, иначе «денег мы не заплатим», предупредила Юрова. Таким образом, это означает задержку денежных средств в размере €35 млрд из «ковидного» фонда Евросоюза.

Ранее глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что страна продолжит настаивать на вопросе получения от Германии репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, напоминает RT. Между тем экономическую ситуацию в Польше оценивают как напряженную. В мае инфляция достигла 13,9%, что является одним из самых высоких показателей в Европе. Кроме того, Польше дорого обходится содержание украинских беженцев, подчеркивает телеканал «360».

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ФОТО: flickr/alex.ch
ТЕГИ:ЕвросоюзПольша
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