Польша сворачивает программы помощи беженцам из Украины
Польша сворачивает программы помощи украинским беженцам, сообщает РИА Новости.
С начала специальной военной операции России в Польшу прибыли более 4,3 миллиона украинских граждан. При этом в стране остаются около 1,5 миллиона.
Кроме гуманитарной, в некоторых крупных городах республики для украинцев сделали бесплатным проезд в общественном транспорте и поездах, жителям Польши, принявшим граждан Украины в своих жилищах, стали выплачивать по 40 злотых (около 9 долларов) в сутки на человека.
Сегодня прекращаются выплаты пособий гражданам, приютившим беженцев, власти рассчитывают на то, что украинцы начнут работать и смогут сами себя содержать.
Также в Польше заканчивается период бесплатного проезда для украинцев, в частности на поездах PKP Intercity.
Напомним, жители Бельгии жалуются на пьянство и проявление неуважения со стороны украинских беженцев, все больше граждан, приютивших переселенцев, просят найти для них других арендодателей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 106 / сут.
Умерли
381 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 255 / сут.
- Россияне с 1 июля будут больше платить за газ
- СМИ: Макрон пытался «образумить спятившего» Байдена
- Россиянам назвали способ сократить платежи по ипотеке
- Сбербанк ввел комиссию для переводов на карты сторонних банков
- Экс-сотрудник Минобороны ФРГ Виммер не исключил, что Зеленский лишился рассудка
- Кеды Converse «уходят» с российского рынка
- Синоптик рассказал о погоде в Москве в июле
- Возобновляется автобусное сообщение из Крыма в Херсон и Мелитополь
- Появились кадры из отеля в Лондоне, где остановилась семья Порошенко
- Путин: страны Запада используют миллионы украинцев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru