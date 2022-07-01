Польша сворачивает программы помощи беженцам из Украины

С начала специальной военной операции России в Польшу прибыли более 4,3 миллиона украинских граждан. При этом в стране остаются около 1,5 миллиона.

Кроме гуманитарной, в некоторых крупных городах республики для украинцев сделали бесплатным проезд в общественном транспорте и поездах, жителям Польши, принявшим граждан Украины в своих жилищах, стали выплачивать по 40 злотых (около 9 долларов) в сутки на человека.

Сегодня прекращаются выплаты пособий гражданам, приютившим беженцев, власти рассчитывают на то, что украинцы начнут работать и смогут сами себя содержать.

Также в Польше заканчивается период бесплатного проезда для украинцев, в частности на поездах PKP Intercity.

Напомним, жители Бельгии жалуются на пьянство и проявление неуважения со стороны украинских беженцев, все больше граждан, приютивших переселенцев, просят найти для них других арендодателей.

