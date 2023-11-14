СМИ: Пентагон продолжает закупать нефтепродукты из России, несмотря на санкции
Пентагон продолжает закупать нефтепродукты, в изготовлении которых используется российское сырье, несмотря на санкции, пишет американская газета Washington Post.
По данным издания, нефть из России проходит ребрендинг и продается на греческий НПЗ, который и поставляет продукты в США.
В ноябре цена барреля нефти Brent на лондонской бирже ICE впервые с 21 июля опустилась ниже 80 долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов. Нефть марки WTI с поставкой в январе также упала в цене. Снижение составило 1,69% - до 75,68 доллара за баррель.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия до конца 2023 года продлит сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тысяч баррелей в сутки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru